Recherche für neuen Film in Nürnberg

Der Urlaub war für Russell Crowe aber auch mit Recherchearbeit verbunden. In Nürnberg besuchte der Mime den Gerichtssaal, in dem nach dem Zweiten Weltkrieg die Nürnberger Prozesse stattfanden. Im kommenden Film "Nuremberg" verkörpert Crowe NS-Reichsmarschall Hermann Göring, der in den Prozessen zum Tod verurteilt wurde.

Das gefiel Russell Crowe in Deutschland am besten

Gegen Ende seines Trips verriet Russell Crowe, was ihm an Deutschland besonders gefallen hat. An erster Stelle stand natürlich die Autobahn, die anders als in meisten Länder bekanntlich kein Tempolimit kennt. Außerdem mochte er, dass bei uns viel gelächelt wird und die meisten Menschen Englisch sprechen. Er lobte die Landschaft mit sanften Hügeln und "architektonische Überraschungen".