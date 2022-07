Roland Emmerich macht Gladiatoren-Serie für Peacock

Hollywood-Filmemacher Roland Emmerich (66), als "schwäbischer Spielberg" vor allem für seine Desasterstreifen weltberühmt, geht unter die Serienregisseure. Das gaben die Produktionsfirma High End Productions und US-Streaminganbieter Peacock nun bekannt. Die geplante Serie wird auf den Namen "Those About To Die" hören und scheint wie für Emmerich gemacht: als monumental angelegtes Historiendrama wird sie sich zentral um die martialische Welt des Gladiatorenkampfs im antiken Rom drehen.

Der Regisseur brennt bereits darauf, "diese Welt aus Blut, Schweiß und Tränen ins Fernsehen zu bringen". Auf nervenaufreibende Actionsequenzen der Marke Emmerich werden sich interessierte Serienfans also definitiv einstellen dürfen. Doch auch abseits des Kolosseums soll sich "Those About To Die" abspielen und die römische Politik sowie die Gesellschaft beleuchten. Als Vorlage, um dies so authentisch wie möglich zu tun, dient das gleichnamige Sachbuch von Autor Daniel Mannix. Klingt im ersten Moment nach einer Mischung aus Ridley Scotts (84) "Gladiator" und der blutigen Serie "Spartacus".