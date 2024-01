Überraschender Sieg für zwei weitere "Barbie"-Songs

"I'm Just Ken" setzte sich unter anderem gegen zwei weitere Lieder aus "Barbie" durch: "What Was I Made For" von Billie Eilish (22) und das von Dua Lipa (28) gesungene "Dance the Night". Billie Eilish gewann gemeinsam mit ihrem Bruder Finneas O'Connell (26) den Golden Globe und ging auch bei den Critics Choice Awards favorisiert ins Rennen.