Emma Stone ist beste Hauptdarstellerin

Die Hauptdarsteller der beiden erfolgreichen Werke des vergangenen Jahres, Cillian Murphy (47) und Margot Robbie (33), gingen hingegen leer aus. Beste Schauspielerin wurde Emma Stone ("Poor Things", 35) und bester Schauspieler Paul Giamatti ("The Holdovers", 56).

In der Kategorie Fernsehen gab es hingegen weniger Überraschungen, denn die favorisierten Serien "The Bear: King of the Kitchen", "Succession" und "Beef" räumten ab. "The Bear" und "Beef" nahmen jeweils vier Auszeichnungen mit nach Hause, "Succession" drei.