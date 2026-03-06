Ryan Gosling (45) und Eva Mendes (52) haben einen sehr seltenen gemeinsamen Auftritt in der Öffentlichkeit hingelegt. Die beiden waren am 5. März 2026 in der "Tonight Show" von Jimmy Fallon (51) zu Gast, wo Gosling über seinen neuen Film "Der Astronaut" sprach. Der Schauspieler nutzte dort aber auch die Gelegenheit, um seiner Partnerin eine Überraschung zu bereiten. An diesem Tag war der 52. Geburtstag von Mendes.

Gosling fragte zunächst die Zuschauer, ob sie für Mendes, die sich hinter der Bühne befand, singen würden. Ein Mitarbeiter holte die offenbar ahnungslose Schauspielerin, und als sie sich auf den Weg zur Bühne machte, scherzte der Filmstar: "Die Sache ist die: Morgen findet ihr mich vielleicht im Hudson River."

Als Mendes unter dem Jubel des Publikums herauskam, griff Gosling nach ihrer Hand und sie gingen gemeinsam auf die Bühne. Eine "Happy Birthday"-Einlage einer Schulband folgte, um die 52-Jährige in der TV-Show zu feiern. Gosling klatschte und sang mit, und Mendes dankte ihm mit einem Kuss auf die Wange, während Konfetti herabregnete.