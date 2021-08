Ryan Reynolds: So lustig neckt er Blake Lively zum Geburtstag

Mariah Carey besser als Blake Lively?

2021 sorgte Reynolds mit niemand Geringerer als Mariah Carey für Lacher bei den Fans. Carey veröffentlichte am 25. August – also an Livelys Geburtstag – nämlich ein TikTok-Duett mit Reynolds, in dem er für seinen neuen Film "Free Guy" wirbt. Im Hintergrund läuft Careys Song "Fantasy" aus den 90er-Jahren.

Reynolds teilte das Duett und kommentierte dazu auf Twitter: "Das Beste, was mir am 25. August je passiert ist."