Ryan Reynolds posiert mit dem hässlichsten Hund Großbritanniens

Mit Ryan Reynolds (47) und Hugh Jackman (55) posierten in London die "Sexiest Men Alive" der Jahre 2010 und 2008 gemeinsam auf dem roten Teppich. Doch die Show stahl den Hollywoodstars bei einer Vorpremiere ihres gemeinsamen Films "Deadpool & Wolverine" der hässlichste Hund Großbritanniens . Ryan Reynolds trug bei der Veranstaltung Peggy auf dem Arm, die in dem Superhelden-Crossover seinen tierischen Sidekick Dogpool verkörpert.

Dogpool ist übrigens schon in den Comicvorlagen eine treue Gefährtin von Deadpool. Schön ist sie in den Heften ebenfalls nicht, aber nicht so grotesk wie Peggy. Dogpool ist dort eine Art Terrier. "Deadpool & Wolverine" soll am 24. Juli 2024 in den deutschen Kinos starten.