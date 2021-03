Ryan Reynolds schaut zum ersten Mal "Green Lantern" und amüsiert Twitter

Es soll ja Stars geben, die es nicht aushalten können, sich selber auf der Leinwand zu erblicken. Ryan Reynolds gehört offenbar zu ihnen, denn obwohl "Green Lantern" bereits zehn Jahre alt ist, hatte er den Film über den DC-Superhelden bisher noch nie gesehen. Was allerdings auch damit zusammenhängen könnte, dass dieses Werk einen so üblen Ruf genießt und zu den schlechtesten Superhelden-Filmen aller Zeiten zählt.

Filmschauen unter Gin-Einfluss

Jetzt hat aber Reynolds am grünen St. Patricks-Day das Wagnis endlich unternommen und sich erstmals den Film angesehen, um in Live-Tweets von seiner Erfahrung zu berichten. Er konnte es sich nicht verkneifen, gleich einmal Werbung für seine eigene grüne Gin-Marke zu machen, weil man einen angeblich so schrecklichen Film unter Alkohol-Einfluss bestimmt besser übersteht.