Samantha Weinstein (1995-2023) ist gestorben. Die kanadische Schauspielerin, die 2013 im Remake von "Carrie" die Highschool-Schülerin Heather spielte, wurde nur 28 Jahre alt.

Laut dem US-Branchenportal "The Hollywood Reporter" starb sie am 14. Mai im Princess Margaret Hospital in Toronto an Eierstockkrebs. Dem Bericht zufolge sagte der Agent der Schauspielerin, Weinstein habe noch bis zum 4. Mai an Aufzeichnungen für eine Sprecherrolle gearbeitet. "Wir alle vermissen sie schrecklich", wird der Agent von "The Hollywood Reporter" zitiert.