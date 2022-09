Sandra Oh: Schauspielerin nimmt an Queen-Begräbnis teil

Neben Staatsoberhäuptern und Royals aus aller Welt werden dem Staatsbegräbnis von Queen Elizabeth II. (1926-2022) am Montag (19. September) in London auch einige Prominente beiwohnen. So etwa Schauspielerin Sandra Oh (51), die als Mitglied der kanadischen Delegation teilnehmen wird, die den kanadischen Premierminister Justin Trudeau (50) in die englische Hauptstadt begleiten.

Oh ist seit Juni 2022 Trägerin des "Order of Canada" - der höchsten Auszeichnung für kanadische Zivilpersonen, die vom britischen Monarchen für ein Lebenswerk verliehen wird. Ebenfalls Teil der kanadischen Delegation sind der kanadische Musiker Gregory Charles (54) und Schwimmer Mark Tewksbury (54).