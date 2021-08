Sandra Oh in Therapie

Auch wenn Oh die Serie bereits 2014 verließ, hinterließ die plötzliche Lebenswandel einen bleibenden Eindruck. "Ich war nicht mehr in der Lage auszugehen. Ich versteckte mich in Restaurants", sagte sie. "Erst mit der Zeit habe ich gelernt, mit der Aufmerksamkeit und den Erwartungen umzugehen, ohne mein Selbstwertgefühl zu verlieren. Jetzt habe ich einen guten Therapeuten. Ich mache keine Witze. Das ist sehr, sehr wichtig." merkte der ehemalige "Grey's Anatomy"-Star trocken an.

Zurzeit ist Oh in "Killing Eve" und der neuen Netflix-Serie "The Chair" zu sehen.