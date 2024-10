Ronan sollte eine "seltsame Barbie" spielen , offenbar ähnlich der von Kate McKinnon (40), wie sie erzählt. Sie sollte demnach ursprünglich zusätzlich zu ihrer Kollegin zu sehen sein. Aufgrund der Dreharbeiten zu "The Outrun", dem neuen Film von "Systemsprenger"-Regisseurin Nora Fingscheidt (41), habe sie jedoch keine Zeit für die Rolle gehabt. Noch heute bedauere sie, dass sie nicht in "Barbie" mitspielen konnte.

Saoirse Ronan (30) hatte in den letzten Jahren einige große Rollen. Aber auch die vier Mal für den Oscar nominierte Schauspielerin durfte vor der Kamera längst nicht jeden Charakter verkörpern, den sie gerne dargestellt hätte. In der Show von US-Talkmaster Jimmy Kimmel (56) kommt Ronan unter anderem darauf zu sprechen, dass sie beinahe auch im Kino-Hit "Barbie" von Greta Gerwig (41) zu sehen gewesen wäre - und dass sie einst in den "Harry Potter"-Filmen mitspielen wollte.

Saoirse Ronan in "Harry Potter"?

Von Kimmel danach gefragt, ob es weitere Rollen gebe, die sie gerne gespielt hätte, kommt Ronan auf die "Harry Potter"-Verfilmungen zu sprechen. "Es gibt Dinge, die man ablehnt, und dann kommen sie heraus und man denkt: 'Oh Gott, das war ein Fehltritt von mir'", erklärt die Schauspielerin. "Aber ich glaube, das, was mir über die Jahre im Gedächtnis geblieben ist, war ["Harry Potter"] - ich habe nicht nein gesagt, ich habe die Rolle einfach nicht bekommen. Ich habe wieder einmal verloren; das ist wie ein roter Faden für mich." Zuvor hatten die beiden darüber gescherzt, dass sie nie gewinne.

"Aber ich habe vor Jahren für Luna Lovegood in 'Harry Potter' vorgesprochen", erinnert sich Ronan. "Weil es quasi die irische Rolle war, also haben sie alle Iren eingeladen, halb Irland kam zum Vorsprechen." Die Rolle ging schließlich an Evanna Lynch (33). Ronan habe jedoch gewusst, dass die Entscheidung nicht für sie fallen würde, weil sie zu jung gewesen sei: "Aber ich durfte eine Szene vorlesen, die in 'Harry Potter' vorkommen würde, und das war das Coolste überhaupt."