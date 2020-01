Oscars: Saoirse Ronan schreibt Geschichte

Für ihre Rolle in „Little Women“ ist sie als beste Hauptdarstellerin nominiert und könnte ihren ersten Oscar erhalten falls sie es schafft sich gegen Schwergewichte wie Scarlett Johansson(Marriage Story), Charlize Theron(Bombshell) oder Renée Zellweger(Judy) durchzusetzen. Die Irin wurde schon zwei Mal in dieser Kategorie nominiert: 2016 mit „Brooklyn“ und 2018 mit „Lady Bird“. 2008 erhielt sie als damals 13 jährige eine Nominierung als beste Nebendarstellerin für „Abbitte“.

Kleine Frauen, Große Preise