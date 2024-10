Saoirse Ronan (30) ist mit einem Kommentar über die Selbstverteidigung von Frauen in der "The Graham Norton Show" viral gegangen. Die irische Schauspielerin war mit Paul Mescal (28), Denzel Washington (69) und Eddie Redmayne (42) am 25. Oktober in der Sendung zu Gast. Zum Dreh seines aktuellen Serienprojekts "The Day of the Jackal" erzählte Redmayne, ihm sei beigebracht worden, sein Handy im Angriffsfall zur Verteidigung zu verwenden. Mescal machte sich daraufhin über den Waffenersatz lustig. "Wer würde wirklich darüber nachdenken?", brachte der Schauspieler an und imitierte die Bewegung, ein Handy aus der Hosentasche zu holen.

Talkshow-Moderator Graham Norton (61) stieg in den Witz ein. "Können Sie einen Moment warten?", fragte er seinen imaginären Angreifer und suchte hektisch nach seinem Smartphone. "Das ist ein sehr guter Punkt", pflichtete Redmayne den beiden bei. Als einzige Frau in der Sendung brachte Ronan jedoch an: "Daran müssen Mädels immer denken" und ließ die Anwesenden verstummen. "Habe ich Recht, Ladys?", fragte sie in die Runde, woraufhin die Zuschauerinnen applaudierten und jubelten.