"Sex and the City"-Star Sarah Jessica Parker hatte bei ihrem ersten Kontakt mit dem Drehbuch der legendären Serie Bedenken wegen möglicher Nacktszenen. Als "Sex and the City"-Erfinder Darren Star ihr damals die Rolle der Carrie vorgeschlagen habe, habe ihr das Drehbuch eigentlich sehr gefallen, berichtete die 58-Jährige in der "Howard Stern Show". "Ich fand das Drehbuch wirklich interessant und aufregend und anders und frisch, so etwas hatte ich noch nie gesehen."

Sie habe aber vermutet, dass Nacktaufnahmen Teil der Serie sein würden, auch wenn für den Pilotfilm keine vorgesehen gewesen seien. Serien-Erfinder Star habe auf ihre Bedenken jedoch sehr locker reagiert: "Dann mach einfach keine - ist mir egal!"