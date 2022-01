Ohne Spoiler aussprechen zu wollen: Die neuen Folgen kamen bei KritikerInnen und dem Publikum nicht so gut an, schließlich wurden einige Handlungsstränge der Serie und auch der "SATC"-Filme zunichte gemacht, Fan-Lieblinge waren nicht mehr Teil der Geschichte und manche Plotlines wirkten einfach zu gewollt "divers".

Wie "Page Six" berichtet, sprachen InsiderInnen trotz der kritischen Stimmen bereits von einer zweiten Staffel von "And Just Like That". "Es gab noch keine offiziellen Gespräche dazu, aber jeder fühlt sich gut mit der Serie", wird eine Quelle zitiert.

"Sie wollen vielleicht klarmachen, dass eine zweite Staffel stärker sein kann und eine Berechtigung für Fans hat", ergänzte eine zweite Quelle. Ob tatsächlich eine Fortsetzung folgen wird, ist also ungewiss aber nicht unwahrscheinlich.

"And Just Like That" ist auf Sky zu sehen. Hier geht’s direkt zur Serie.