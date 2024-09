Holland Taylor (81) und Sarah Paulson (49) haben bei der 76. Emmy-Verleihung am 15. September einen seltenen Auftritt als Paar auf dem roten Teppich hingelegt. Für die Fotografen posierten die beiden vor dem Peacock Theater in Los Angeles miteinander. Paulson positionierte sich dafür schrägt hinter Taylor und legte ihr zärtlich die Hand auf den Rücken.

Nominierung für Paulson

Paulson war für ihre Rolle in der Serie "Mr. & Mrs. Smith" als "Beste Gast-Schauspielerin" nominiert gewesen. Sie trug ein blaues Kleid mit einer weißen Schleife an der schwarzen Schleppe und funkelnde Ohrringe.

Ihre Partnerin erschien in einem cremefarbenen Hosenanzug mit zwei silbernen Broschen am Revers. In der US-Sitcom "Two and a Half Men" war sie von 2003 bis 2015 als Evelyn Harper, die Mutter von Alan Harper (gespielt von Jon Cryer, 59) und dessen Bruder Charlie (Charlie Sheen, 59), zu sehen. 2005, 2007, 2008 und 2010 war sie dafür als beste Nebendarstellerin für den Emmy nominiert.