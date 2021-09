"Scenes From a Marriage": Jessica Chastain fand Sexszenen peinlich

Jessica Chastain und ihr "Scenes From a Marriage"-Kollege Oscar Isaac verzauberten das Netz Anfang September in einem viralen Video, das am Red Carpet bei den Filmfestspielen von Venedig entstand. Darin küsst Isaac Chastain am Oberarm und die Chemie zwischen den beiden scheint einfach zu stimmen.

Wie Jessica Chastain aber gegenüber "Vulture" verriet, hätte ihre gegenseitige Zuneigung aber nichts daran geändert, dass die beiden bei den gemeinsamen Sexszenen für die Serie zu kämpfen hatten.