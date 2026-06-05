Der US-Schauspieler war aus "Top Gun: Maverick" und "Jumanji" bekannt. Nun wurde er offenbar vom Sohn seiner Freundin erstochen.

US-Schauspieler James Handy (1945-2026) ist am 3. Mai in Tarzana im Großraum Los Angeles gewaltsam ums Leben gekommen. Er wurde 81 Jahre alt. Laut Polizeiangaben wurde Handy mit einer Stichwunde in der Brust bewusstlos in seinem Vorgarten aufgefunden und kurz darauf im Krankenhaus für tot erklärt. Das berichtet unter anderem das US-Magazin "People".

Anruf mit rätselhafter Botschaft Was die Tat besonders erschütternd macht, ist der Umstand, wie die Polizei auf den Einsatzort aufmerksam wurde. Laut "People" rief eine Person unter dem Notruf 911 an und meldete "unbekannte Probleme". Der Anrufer teilte zudem sinngemäß mit: "Ich bin der Sohn des Menschen, ich habe soeben den Mann der Sünde getötet." Als Beamte des LAPD und Sanitäter der Feuerwehr Los Angeles eintrafen, lag Handy bewusstlos im Vorgarten seines Hauses. Gleichzeitig hielt ein Mann die anrückenden Einsatzkräfte an und gab sich selbst als die gesuchte Person zu erkennen.

Sohn der Freundin als Tatverdächtiger Der 44-jährige Verdächtige lebte laut LAPD gemeinsam mit seiner Mutter im Haus des Schauspielers - seine Mutter war Handys Lebensgefährtin. Der Mann wurde festgenommen und ins Gefängnis von Van Nuys überführt. Ihm wird Mord in einem Anklagepunkt vorgeworfen, die Kaution wurde laut Gefängnisunterlagen auf zwei Millionen US-Dollar festgesetzt. Die umliegenden Straßen wurden laut "People" nach dem Vorfall weiträumig abgesperrt, Behörden begannen mit Haus-zu-Haus-Befragungen in der Nachbarschaft. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

Ein Leben vor der Kamera James Handy, in New York City geboren, hatte laut "Deadline" seinen ersten Auftritt auf dem Bildschirm im Jahr 1977, als er in zwei Episoden der ABC-Soap "Ryan's Hope" zu sehen war. Es sollte der Beginn einer langen Karriere sein. Was folgte, war ein Querschnitt durch Jahrzehnte amerikanischer Unterhaltungsgeschichte, darunter Rollen in "Cagney & Lacey", "Matlock", "Quantum Leap", "NYPD Blue", "Beverly Hills, 90210", "Law & Order", "Criminal Minds" und "9-1-1". Auf der Kinoleinwand war Handy in Produktionen wie "The Verdict" (1982), "K-9" (1989), "Arachnophobia" (1990), "The Rocketeer" (1991), "Jumanji" (1995), "Unbreakable" (2000) und "Logan" (2017) zu erleben. Sein letzter Leinwandauftritt war "Top Gun: Maverick" (2022), der Blockbuster mit Tom Cruise (63).