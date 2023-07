Rick Moranis: Rick Moranis erlangte in den 1980er und 1990er Jahren große Bekanntheit durch seine Rollen in Filmen wie "Ghostbusters" und "Honey, I Shrunk the Kids". Doch nach dem tragischen Verlust seiner Frau entschied er sich, seine Schauspielkarriere vorerst zu beenden, um sich um seine Kinder zu kümmern.

Greta Garbo: Greta Garbo war eine der größten Hollywood-Diven ihrer Zeit. Mit Filmen wie "Ninotschka" und "Anna Karenina" eroberte sie die Herzen der Zuschauer im Sturm. Doch 1941 beschloss sie, sich von der Schauspielerei zurückzuziehen und ein zurückgezogenes Leben zu führen.

Cameron Diaz: Cameron Diaz war eine der bekanntesten Schauspielerinnen der 2000er Jahre und spielte in Filmen wie "There's Something About Mary" und "The Holiday". Nachdem sie 2014 in "Annie" ihre letzte Rolle hatte, verkündete Diaz, dass sie eine Pause vom Schauspiel machen und sich auf andere Interessen konzentrieren würde.

Sean Connery: Sean Connery wird immer als der erste James Bond in Erinnerung bleiben. Der schottische Schauspieler hinterließ einen unauslöschlichen Eindruck in Filmen wie "Goldfinger" und "The Untouchables". Nach "The League of Extraordinary Gentlemen" im Jahr 2003 beschloss Connery, sich aus der Schauspielerei zurückzuziehen und seine wohlverdiente Rente zu genießen.

Bridget Fonda: Bridget Fonda war eine beliebte Schauspielerin in den 1990er Jahren und trat in Filmen wie "Single White Female" und "Jackie Brown" auf. Nach ihrer Rolle in "Kiss of the Dragon" im Jahr 2001 zog sie sich aus der Schauspielerei zurück und konzentrierte sich auf ihr Privatleben.