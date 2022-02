Diese "Euphoria"-Schauspielerin war früher ein Porno-Star

Vom Porno-Star zur Serien-Schauspielerin

Chloe Cherry spielte laut "IMDb" in mehr als 150 Erotik-Filmen mit, so auch in einer "Euphoria"-Porno-Version. "Meine Freundin und ich, die ebenfalls ein Porno-Star ist, wir sind große Fans der Serie, und dachten, dass die eine Szene (mit Rue und Jules in Staffel 1, Anmerkung) einfach so schön war", erinnert sich Faye-Darstellerin Cherry im Interview an den Film zurück.

Ihre berufliche Vergangenheit in der Porno-Industrie hätte aber laut Cherry keinen Einfluss auf ihr jetziges Mitwirken in der Serie gehabt. "'Euphoria' ist passiert, weil mich der Regisseur auf Instagram gefunden hat. Er dachte einfach, ich sei witzig. Dann hat er mir über eine Casting-Agentur ein Vorsprechen angeboten, also habe ich Bänder eingesendet", verriet Cherry. Sie sei anschließend zum Vorsprechen eingeladen worden und hätte die Rolle bekommen.

Wie "ID" außerdem berichtet, hätte Cherry den Regisseur Sam Levinson so begeistert, dass er ihrer Nebenrolle sogar im Nachhinein noch mehr Szenen und Bedeutung zugeschrieben hatte.