Nein, euer Bauchgefühl täuscht euch nicht: In letzter Zeit fliegen uns (zumindest im TV) die Penisse nur so um die Ohren. Egal ob in "And Just Like That" (real und fake), in "Pam & Tommy" (sprechend) oder – schon ein bisserl her – in "Sex/Life" (beeindruckend): Immer mehr Serien entscheiden sich für männliche Full-Frontal-Scenes und sorgen somit für Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern der etwas anderen Art.

Auch die ohnehin nicht mit Nacktheit geizende Skandal-Serie "Euphoria" sprang schon in der ersten Staffel auf den Pen... ähm, den Trend-Zug auf und macht damit auch in Staffel Zwei nicht Schluss. Diesmal ist Cal Jacobs alias Eric Dane die Freude aller Fans von nackten Tatsachen.

Achtung, ab hier folgen Spoiler!