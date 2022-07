Am Samstagabend (2. Juli) haben sich die beiden Fußballstars Robin Gosens (27) und Rúrik Gíslason (34) noch ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert, bei dem am Ende der Inter-Mailand-Kicker den großen Sieg einfuhr. Jetzt hat ProSieben bereits die nächsten prominenten Teilnehmerinnen für die kommende Ausgabe von "Schlag den Star" angekündigt: Motsi Mabuse (41) tritt gegen Laura Karasek (40) an.