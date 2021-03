Schmähpreise: Robert Downey Jr. und Anne Hathaway nominiert

Die Verleiher der "Goldene Himbeeren" oder "Razzies" gaben die Nominierungen für die nicht ganz ernstzunehmenden Preise am Freitag (Ortszeit) bekannt. Die Verkündung der "Gewinner" erfolgt traditionell am Vortag der Oscar-Gala, die heuer am 25. April über die Bühne gehen soll. Downey Jr. landete mit seiner Tierarzt-Rolle in "Die fantastische Reise des Dr. Dolittle" in der Sparte "Schlechtester Hauptdarsteller". Hathaway ist für den Netflix-Film "The Last Thing He Wanted" und "Hexen hexen" als schlechteste Hauptdarstellerin im Rennen. Mit ihr sind unter anderem Kate Hudson ("Music") und Katie Holmes ("The Secret - Traue dich zu träumen") nominiert.