"Harry Potter": Katie Leung sollte Rassismus-Kommentare verschweigen

PublizistInnen rieten ihr, zu schweigen

Die damals 16-Jährige feierte in "Harry Potter und der Feuerkelch" ihr Schauspieldebüt und hatte zuvor kaum mit der Presse zu tun. "Ich erinnere mich, dass sie zu mir sagten 'Oh Katie schau, wir haben diese Websites nicht gesehen, über die manche Leute reden. Und wenn du danach gefragt wirst, solltest du sagen, dass das nicht stimmt. Sag, dass das nicht passiert'", so Leung im Podcast. Sie bereue, dass sie damals den Rassismus verschwiegen hatte.

Sie sei dennoch sehr dankbar für ihre Rolle in "Harry Potter": "Natürlich war ich dankbar. Ich war so unglaublich dankbar für die Position, in der ich mich befand. Aber dann... war nicht alles toll."

Unklar ist, ob die erwähnten PublizistInnen für sie direkt oder für das "Harry Potter"-Franchise tätig waren. Das Produktionsstudio Warner Bros. äußerte sich bisher nicht zu Katie Leungs Schilderungen.