"School for Good and Evil" mit Charlize Theron und Kerry Washington

Die beiden Stars gaben das Projekt am Freitag mit einem witzigen Schlagabtausch auf Twitter bekannt. Zwei seiner "absoluten Heldinnen dieser Welt" würden in seinem nächsten Film mitspielen, freute sich Regisseur Paul Feig in einem Tweet. Nach Komödien-Hits wie "Taffe Mädels", "Brautalarm" und "Ghostbusters" geht Feig nun für Netflix die Verfilmung einer Jugendbuchreihe an. Vorlage ist der Bestseller-Roman "The School For Good and Evil" von Autor Soman Chainani.