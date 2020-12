Fan-Idee: Charlize Theron begeistert sich für lesbisches "Die Hard"-Reboot

Nachdem der US-Streaming-Dienst Hulu unlängst mit "Happiest Season" mit Kristen Stewart einen lesbischen Weihnachtsfilm in Anlehnung an "Meet the Parents" vorgelegt hat, regte nun ein Fan auf Twitter mit einem eher scherzhaft gemeinten Posting eine interessante Diskussion an.

Twitterer Francis O wünsche sich endlich eine "Stirb langsam"-Version mit Charlize Theron, in der die Action-Heldin alles daran setzt, ihre Frau zu retten. Theron scheint von der Idee angetan zu sein. In einem Retweet tut sie jedenfalls so, als hätte sie das Rollenangebot bereits akzeptiert und fragt: "Wo soll ich unterschreiben?"