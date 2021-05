So wurden die Schwangerschaften von Serien-Darstellerinnen versteckt

Wenn Schauspielerinnen schwanger werden, wird der Babybauch oftmals in das Drehbuch integriert. AutorInnen versuchen meist ihr Bestes, um eine Schwangerschaft irgendwie harmonisch in die Story einzubauen, aber das gelingt nicht immer: In solchen Fällen müssen sich die Mitarbeitenden vom Set etwas einfallen lassen.

Da sind Wäschekörbe, die die Babybäuche verdecken, und Cornflakesschachteln oder Zimmperpflanzen, die die Schwangerschaft geheim halten. Und meistens gelingt das Versteckspiel richtig gut. Oder hättet ihr in "Sex and the City" jemals bemerkt, dass Sarah Jessica Parker während der Dreharbeiten schwanger war?

Wir haben ein paar vertuschte Schwangerschaften in Serien ausfindig gemacht.