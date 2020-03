Baby Shower Party: 8 Filme und 2 Serien für werdende Mütter

Beim ersten Mal (2007)

Unverhofft kommt oft – und schon wieder ist Katherine Heigl involviert: Diesmal war allerdings auch Sex im Spiel. Nach einem One-Night-Stand mit Ben (Seth Rogen) muss Alison (Heigl) feststellen, dass sie schwanger ist. Obwohl die Schwangerschaft ihre Karrierepläne gehörig durcheinanderwirbelt, will sie das Baby behalten. Auch der eher infantile Ben ist ganz und gar nicht auf die Vaterrolle vorbereitet, will aber seine Verantwortung wahrnehmen. Der Humor von "Knocked Up", so der Originaltitel (was umgangssprachlich "geschwängert" heißt), ist etwas versauter als bei "So spielt das Leben", aber nicht weniger lustig.

"Beim ersten Mal" ist bei Amazon Prime zu sehen, aber zurzeit nicht im Prime-Abo enthalten.