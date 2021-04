Schwarzenegger ruft "Arnold's Stammtisch" ins Leben

Gemeinschaftsproduktion

"Arnold ́s Stammtisch" ist eine Gemeinschaftsproduktion des USC Schwarzenegger Instituts in Los Angeles und der Schwarzenegger Climate Initiative in Wien. Die Interviews werden auf den Websites beider Organisationen und auf Arnold Schwarzeneggers YouTube-, Facebook- und Twitter-Kanälen veröffentlicht.

"Arnold ist immer auf der Suche nach interessanten und außergewöhnlichen Wegen, um mit politischen Entscheidungsträgern und der Öffentlichkeit in Kontakt zu treten", sagten Vertreter des Schwarzenegger-Instituts und der Schwarzenegger Climate Initiative. Die Initiative sei ein informelles Forum, "in dem Ideen frei ausgetauscht werden können und in dem jeder auf der ganzen Welt einen Platz an 'Arnold ́s Stammtisch' einnehmen kann."

In der monatlichen Talk-Reihe werden in den kommenden Monaten unter anderem EPA-Administrator Michael Regan, Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Filmemacher Edward Norton, COP26-Präsident Alok Sharma, Jane Goodall, Senator Fran Pavley und die Direktorin von "The Schwarzenegger Climate Initiative", Monika Langthaler, auftreten.