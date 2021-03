Schwarzenegger laut Umfrage der beste Alien-Bekämpfer

Weitere berühmte Alien-ExpertInnen

Auch die restliche Liste der Alien-BekämpferInnen kann sich sehen lassen: Auf Platz 2 hat es Will Smith geschafft, weil er in seiner "Independence Day"-Rolle ebenfalls viel Know How über Aliens gesammelt habe. Dabei scheint man ganz zu vergessen, dass er dank "Men in Black" wohl noch viel mehr über Außerirdische als seine sonstigen BerufsgenossInnen weiß.

Platz 3 ist ebenfalls kurios, weil Tier-Filmer Sir David Attenborough diese Position einnimmt. Offenbar setzen die BritInnen Vertrauen in ihn, dass er mit jeder Spezies klarkommen würde.

Plätze 4 und 5 belegen dann Bruce Willis und Tom Cruise. Ebenfalls auf der Liste sind "Alien"-Darstellerin Sigourney Weaver, "Star Wars"-Held Harrison Ford und "Akte X"-Star Gillian Anderson.

Am besten machen im Ernstfalle alle von ihnen gemeinsame Sache. Immerhin fürchten sich 52% der Befragten vor einer Alien-Invasion und zumindest 11% glauben, bereits einmal ein UFO gesichtet zu haben.