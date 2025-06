Auch heute noch sehen wohl die meisten Kinofans in der "steirischen Eiche" Arnold Schwarzenegger (77) vor allem einen Actionstar. So liegt auch die Vermutung nahe, dass der heute 77-Jährige mit Werken wie der "Terminator"-Reihe, "Eraser" oder "Total Recall" das meiste Geld verdient haben könnte. Weit gefehlt. In der Talkshow "Watch What Happens Live" enthüllte Arnie jetzt, dass die 1988 erschienene Komödie "Twins - Zwillinge" für ihn einen geradezu unfassbar anmutenden Gehaltsscheck von über 40 Millionen US-Dollar bedeutet hat. So kam es zu dem gewaltigen Verdienst.