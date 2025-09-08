"The White Lotus"-Star Patrick Schwarzenegger (31) hat offenbar seine M odelfreundin Abby Champion (28) geheiratet . Wie "Daily Mail" berichtete , gab sich das Paar in einer Zeremonie am Idaho Lake das Jawort.

Arnold Schwarzenegger und Maria Shriver unter den Gästen

Die Trauung im Kreis der engsten Familie und Freunde soll demnach im exklusiven Country Club Gozzer Ranch in Coeur D'Alene stattgefunden haben - mit Blick auf den See. Die Braut trug laut der britischen Zeitung ein ärmelloses cremefarbenes Kleid mit weitem Rock und langem Schleier, der Bräutigam einen cremefarbenen Smoking und eine schwarze Anzughose. Übrigens soll der Schauspieler gleich elf Trauzeugen gehabt haben, die in schwarzen Smokings erschienen.

Unter den Gästen sollen auch die prominenten Eltern des Bräutigams gewesen sein: Hollywoodstar und ehemaliger Gouverneur Arnold Schwarzenegger (78) sowie dessen Ex-Frau Maria Shriver (69). Auch Patricks Schwester Katherine (35) und ihr Ehemann Chris Pratt (46) wurden gesichtet sowie Abby Champions Eltern und ihre Schwester Baskin, die ebenfalls als Model arbeitet.

Das Brautpaar soll eine enge Verbindung zur Gozzer Ranch haben. Schon mehrfach urlaubten Patrick Schwarzenegger und Abby Champion "Daily Mail" zufolge in der exklusiven Anlage, die unter anderem mit einem Golfabschlag mit Blick auf den See und privatem Obstgarten aufwartet.