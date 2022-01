Wie der Schauspieler ausplauderte, wird er gleich in einer der ersten Folgen seinen Penis um Rat für eine Frau fragen. Dabei handelt es sich aber nicht nur um ein einseitiges Gespräch, wie er versprach: Sein Penis wird von Jason Mantzoukas gesprochen und somit hoffentlich hilfreiche Tipps geben. Auch ein animatronischer Penis kam zum Einsatz, um die Gespräche bildlicher vorzuführen.

"Am Ende habe ich so getan, als wäre es ein intimes Gespräch zwischen Freunden, das man haben könnte, wenn man sich verliebt", so Stan im Interview.