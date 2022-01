Asa Butterfield in "Sex Education"

Die Netflix-Serie ist bekannt für Ehrlichkeit, was Sex und erste sexuelle Erfahrungen bei Teenagern betrifft. In einer Sache ist die Serie aber nicht so ganz realitätsnah: Otis-Darsteller Butterfield trägt einen Fake-Penis, wenn er mit einer Erektion dargestellt wird. Wie der Schauspieler laut "BuzzFeed" verriet, hätte er seine Prothese deshalb regelmäßig am Set dabei, um sie sofort bei der Hand zu haben.

