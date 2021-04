"Secret Invasion": Olivia Colman möchte Rolle in Marvel-Serie

In der Netflix-Serie "The Crown" spielte Olivia Colman (47) die britische Queen, mit ihrer Hauptrolle in der Königshof-Groteske "The Favourite" gewann sie 2019 den Oscar als beste Schauspielerin. Nun könnte Colman ihr Debüt im Marvel Universum feiern. Der britische Star soll um eine Rolle in der geplanten Serie "Secret Invasion" verhandeln, wie die Branchenblätter "Hollywood Reporter" und "Variety" am 19. April berichteten.