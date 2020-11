Alle geplanten Marvel-Serien von Disney+

Loki

Starttermin: Frühjahr 2021

Tom Hiddleston schlüpft wieder in seine bei den Fans beliebte Rolle von Loki, dem nordischen Gott der Zwietracht und Bruder von Thor. In sechs Episoden wird eine Geschichte erzählt, über die wir bisher herzlich wenig wissen. Klar ist nur, dass Loki in "Avengers: Infinity War" von Thanos getötet wurde – und zwar endgültig. Da er nicht durch den Thanos-Snap zu Asche zerfiel, wurde sein Tod nicht revidiert.

Aber in "Avengers: Endgame" reisen die Avengers in die Vergangenheit. Dort attackierte der böse Loki gerade New York im ersten "Avengers"-Film. Im Zuge der Zeitreise klaut er – bereits zum dritten Mal – den Tesseract und verschwindet bisher spurlos.