Selena Gomez ist 30: Fünf besondere Fakten über den US-Star

Filme, Serien, Synchrontätigkeiten und Musikalben

Mit der Rolle der Protagonistin Alex Russo in der Disney-Channel-Serie "Die Zauberer vom Waverly Place" gelang Selena Gomez 2007 der große Durchbruch. Prompt folgten weitere Gastauftritte in Serien wie "Hannah Montana", "Zack & Cody an Bord" oder "Sonny Munroe", die ihr schließlich zu den ersten Filmrollen verhalfen: In den Disney-Streifen "Another Cinderella Story" (2008), "Prinzessinnen Schutzprogramm" (2009), "Plötzlich Star" (2011) und "Spring Breakers" (2012) hatte Gomez jeweils die Hauptrolle inne - und machte sich in den 2000er und 2010er Jahren damit vor allem bei Teenagern auf der ganzen Welt einen Namen.

2016 sah man die US-Amerikanerin an der Seite von Seth Rogen (40) und Zac Efron (34) in "Bad Neighbors 2" und 2019 in der Liebeskomödie "A Rainy Day in New York" neben Timothée Chalamet (26) und Elle Fanning (24). Zuletzt stand Gomez außerdem für die beliebte Disney+-Serie "Only Murders in The Building" neben den Schauspielschwergewichten Steve Martin (76) und Martin Short (72) vor der Kamera. Die Serie ist dieses Jahr für insgesamt 17 Emmys nominiert.

Dass die 30-Jährige bei all den Filmprojekten noch Zeit hat, im Aufnahmestudio zu stehen, scheint fast unmöglich. Aber Gomez bekommt seit Jahren Schauspielerei und Musik problemlos unter einen Hut. Ihre musikalischen Anfänge hatte sie Mitte der 2000er mit ihrer Band Selena Gomez & the Scene, mit der sie drei Alben herausbrachte. Die größeren Erfolge in der Musikbranche konnte sie allerdings als Solokünstlerin verbuchen: Ihre drei Solo-Alben "Stars Dance" (2013), "Revival" (2015) und "Rare" (2020) erreichten in den US-Charts allesamt die Spitze und wurden mehrfach mit Gold und Platin ausgezeichnet.

Als sei das nicht genug, verlieh Gomez ihre Stimme auch regelmäßig an Charaktere in Animationsfilmen wie "Horton hört ein Hu!", "Hotel Transsilvanien" oder "Die fantastische Reise des Dr. Dolittle".