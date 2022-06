"Only Murders in The Building"-Interview: Gomez, Short und Martin

"Only Murders in the Building" startete ab dem 28. Juni auf Disney+ in die zweite Staffel. Neben den Schauspielschwergewichten Steve Martin (76) und Martin Short (72) ist einmal mehr Selena Gomez (29) zu sehen. Die drei spielen die ungleichen Nachbarn Mabel Mora, Charles-Haden Savage und Oliver Putnam, die nach einem Mord in ihrem Haus in New York City gemeinsam an einem True-Crime-Podcast arbeiten.