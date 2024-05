Crew um Selena Gomez bekam den längsten Applaus

Gomez und ihre Co-Stars, darunter Zoe Saldaña (45), Karla Sofía Gascón (52) und Édgar Ramírez (47), erhielten am Samstagabend in Cannes den wohl bisher längsten Applaus aus dem Publikum, wie "Variety" schreibt. Sage und schreibe neun Minuten soll es Standing Ovations gegeben haben, was Gomez zu Tränen rührte.