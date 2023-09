Senta Berger kritisiert "Stereotype" in Geschichten über Alte

APA: Sie hatten bereits Ihr Karriereende angekündigt, haben sich nun aber doch zu "Weißt du noch" überreden lassen. Ist das eine Abkehr von Ihren Plänen?

Senta Berger: Ich habe das etwas eleganter und vorsichtiger ausgedrückt, als ich vor drei Jahren, nach der letzten Folge von "Unter Verdacht", gesagt habe: "Ich löse mich langsam aus dem Beruf." Und das tue ich auch. Meine Entscheidung war schon richtig: Ich will mehr zu Hause sein, mehr mit meinem Mann zusammen. Ich möchte nicht mehr so eingezwängt sein in Termine - was ich seit meinem 60. Lebensjahr war, so absurd sich das anhört. Ich habe damals, nach dem Tod meiner Mutter, "Unter Verdacht" gedreht, was für mich ein Sprungbrett zu anderen Filmen war, die mich interessiert haben. Am Ende war es so, dass ich zwei, drei Jahre hindurch praktisch ohne Pause gearbeitet habe.

Mir ist einfach aufgefallen, dass ich an wichtigen Termin wie dem ersten Schultag der Enkel oder einem runden Geburtstag nicht dabei war. Und mir ist klar geworden, dass wir immer älter werden und die Jahre überschaubarer. Ich mache deshalb nun mehr Arbeiten, die in München oder Wien herum spielen. Ich möchte nicht mehr drei Monate im Jahr nach Hamburg oder Berlin gehen.