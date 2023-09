Senta Berger und ihre Liebe zu Wien und Ehemann

Senta Berger (82) hegt eine innige Beziehung zu ihrer Geburtsstadt Wien. "Das ist meine 'Weißt du noch?'-Stadt", sagte die Schauspielerin der Deutschen Presse-Agentur in München. Erst kürzlich sei sie mit ihrem Ehemann Michael Verhoeven wieder da gewesen. "Da muss ich an jeder Ecke sagen: Hier sind wir ins Kino gegangen, da ist meine Schule, die ich dir gezeigt habe und das ist der kleine Heurige, in dem der Geiger für uns aufgspielt hat. Weißt du noch?"

Das ist auch der Titel eines Kinofilms, in dem die Schauspielerin mit Günther Maria Halmer ein Ehepaar spielt, zu sehen ab Freitag in Österreich. Mit einer Wunderpille versuchen die beiden in der Kammerspiel-Komödie von Rainer Kaufmann, gemeinsam an schöne Zeiten zurückzudenken und die eingerostete Liebe so aufzufrischen.