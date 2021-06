"Sex/Life": So empfand Hauptdarsteller Mike Vogel die Sexszenen

Die neue Serie "Sex/Life" auf Netflix behandelt Liebe, Lust und Leidenschaft im Leben von Ehefrau und Mutter Billie Connelly (Sarah Shahi). Zusammen mit ihrem Mann Cooper (Mike Vogel) krempelt sie ihr Sexleben völlig um und lebt ihre wildesten Fantasien – die sie eigentlich mit ihrem Ex-Freund Brad (Adam Demos) erlebt hat – aus.

Cooper-Darsteller Mike Vogel ("Under the Dome") sprach im Interview mit "Monsters and Critics" über die Dreharbeiten der heißen Sexszenen mit Schauspielkollegin Shahi.