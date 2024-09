US-Schauspielerin Shailene Woodley (32) offenbart schwere gesundheitliche Probleme während der Dreharbeiten zur Filmreihe "Die Bestimmung" . Die "Big Little Lies"-Darstellerin verriet in der jüngsten Folge des "She MD"-Podcasts zudem, dass ihre damaligen Gesundheitsprobleme sie auch Jobs kosteten. Woodley spielte in dem Sci-Fi-Franchise die Hauptfigur Beatrice Prior in "Divergent", "Insurgent" und "Allegiant" von 2014 bis 2016.

Symptome: Gehörverlust, Schwäche, Magenschmerzen, Ängste

"Ich habe nie darüber gesprochen, was genau es war, weil es sich wie eine persönliche Sache anfühlt, die ich nicht preisgeben muss", sagte Woodley in dem Podcast über die belastende Phase. "In meinen frühen 20ern war ich in einer unglücklichen Lage. Irgendwann war es so weit, dass ich mein Gehör verloren habe. Ich konnte nicht länger als fünf Minuten am Stück gehen, ohne mich stundenlang hinzulegen und zu schlafen. Alles, was ich aß, tat mir im Magen weh", erinnerte sie sich.

Sie sei dann zu verschiedenen medizinischen Fachleuten gegangen, von "echten Ärzten" bis zu "unabhängigen Heilern", aber es sei schwierig gewesen, eine Diagnose für ihren Zustand zu finden. "Es war eine Mischung von Problemen und Diagnosen, und verschiedene Ärzte sagten mir unterschiedliche Dinge", so die Kalifornierin. "Ich komme aus einem sehr ganzheitlichen Umfeld und habe Kräuterkunde studiert, also war ich wirklich scharf darauf, mit echten Ärzten und unabhängigen Heilern zu arbeiten. Ich wollte mich in meiner eigenen Haut wieder wohlfühlen. Es war eine lange Reise", gab sie zu.