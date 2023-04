Fehldiagnosen bestimmten Alltag

Sie erhielt zudem immer wieder Fehldiagnosen. Blair könne sich etwa erinnern, dass es ihr am Set von "Hellboy" sehr schlecht ging. Man habe in Prag etwa angenommen, dass sie an einer Katzenkratzkrankheit leide und womöglich Leukämie habe. Und bei alledem habe sie mit niemandem darüber sprechen können, nicht über die Alkoholprobleme und auch nicht über Behandlungen, denen sie sich unterzog. Sie habe "Angst gehabt, dass ich als Versicherungsrisiko gelten könnte".

Nach Dreharbeiten zur Serie "Kath & Kim" im Jahr 2009 kehrte Blair der Filmindustrie den Rücken. Sie "verlor die meisten meiner Haare und all meine Energie". Viele Tage habe sie im Bett verbracht, geweint, manchmal getrunken und habe Ärzte aufgesucht. "Ich habe bis zur Diagnose beinahe aufgegeben", erzählt die Schauspielerin. "Ich hatte stets Panik, man würde mich als unfähig ansehen - oder als psychisch krank." Ihre Mutter habe ihr beigebracht, dass dies für eine Frau zum Ende ihrer Karriere führen könne.