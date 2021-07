Sie fügte hinzu, eine Schwäche für romantische Filme zu haben und hoffe, dass "Eine Handvoll Worte" ein schöner Klassiker werden könnte. "Ich liebe Liebe", so die Schauspielerin.

Wovon sie hingegen weniger hält? Unrealistische Sexszenen in Filmen. "Oft sieht man in Filmen zwei Leute Sex haben und die Frau trägt noch ihren BH. In der Realität habe ich, glaube ich, noch nie Sex mit einem BH gehabt – oder zumindest sehr, sehr selten", meinte die 29-Jährige abschließend.

"Eine Handvoll Worte" erscheint am 23. Juli auf Netflix.