"Sex/Life": So denkt Adam Demos über die heißen Nacktszenen

Zudem erzählte er gegenüber "Entertainment Weekly", dass ihm die Intimitäts-KoordinatorInnen am Set sehr mit den Nacktszenen geholfen hätten. "Ich war damit (den Nacktszenen, Anm.) einverstanden, weil ich das Script zuvor gelesen habe und ich wusste von Anfang an, worauf ich mich einlasse. (...) Aber das heißt nicht, dass man nicht darüber reden kann, damit man sich wohlfühlt, und das haben wir mit den Intimitäts-KoordinatorInnen gemacht. Das gab Sicherheit", so der Australier.

"All diese Szenen sind aus einem Grund enthalten, weil sie die Geschichte weitererzählen und man die Emotionen der Charaktere sieht", fügte Demos hinzu.

Worauf der "Sex/Life"-Star nicht einging, war hingegen die Frage, ob er denn eine Penis-Prothese bei der Nacktszene in der Dusche (Folge 3) trug. Trotz all der Spekulationen bleibt das wohl ein gut gehütetes Geheimnis.