Shailene Woodley: Gerüchte um Trennung von ihrem Verlobten

Shailene Woodley kennt man in erster Linie aus der Filmreihe "Divergent ("Die Bestimmung") und dem Tränendrüsendrücker "The Fault in Our Stars" ("Das Schicksal ist ein mieser Verräter"). Für Schlagzeilen sorgte allerdings auch ihre Beziehung zum NFL-Star Aaron Rodgers: 2021 wurde ihre Verlobung bekannt, nur wenige Monate nachdem sie sich kennengelernt hatten.