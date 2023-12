Die US-Schauspielerin Shannen Doherty (52) hat enthüllt, dass sie unmittelbar vor ihrer Gehirntumor-Operation herausfand, dass ihr Ehemann Kurt Iswarienko (49) sie seit langem betrügt. Darüber sprach der "Beverly Hills, 90210"-Star ausführlich in der ersten Folge des neuen Podcasts "Let's Be Clear". Darin machte sie auch klar, dass diese Krise zum endgültigen Liebesaus führte. Sie reichte im April 2023 nach rund zwölf Jahren Ehe und 14 Jahren Beziehung die Scheidung wegen "unüberbrückbarer Differenzen ein".

Sie sei frühmorgens in den Operationssaal gegangen, nachdem sie zuvor herausgefunden habe, dass ihre Ehe am Ende war. Ihr Mann habe seit zwei Jahren bereits eine Affäre gehabt. Zwar wollte ihr Ehemann sie ins Krankenhaus begleiten, das habe sie aber abgelehnt: "Ich habe mich so betrogen gefühlt." Sie habe sich in diesem Moment auch "unglaublich ungeliebt" gefühlt von jemandem, den sie selbst allerdings von ganzem Herzen liebte.

Seine Unterstützung an ihrer Seite habe sie aber dennoch nicht mehr gewollt und stattdessen auf die Hilfe von Freunden und der Familie gesetzt: "Ich bin in diese Operation gegangen, Gott sei Dank, mit meiner Mutter an meiner Seite, mit meinem Bruder an meiner Seite, mit meinem besten Freund Chris an meiner Seite, meinen Freunden...." Alle hätten für sie gebetet, ihr SMS geschrieben. Dennoch sei sie wie versteinert vor dem Eingriff gewesen.