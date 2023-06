Schock-Diagnose für Shannen Doherty: Krebs hat sich ausgebreitet

Shannen Doherty zeigt Video ihrer Strahlentherapie

Auf Instagram hat Doherty ein Video ihrer Strahlentherapie-Behandlung gepostet, welches bereits am 12. Januar dieses Jahres entstanden ist. Dazu schreibt sie, dass ein am 5. Januar vorgenommener CT-Scan "Metastasen in meinem Gehirn" gezeigt hätte. Im Clip zu sehen ist, wie Doherty während ihrer Strahlentherapie eine Maske trägt. Deutlich ist auf dem schwer anzuschauenden Bildmaterial zu erkennen, dass bei der Schauspielerin während der Behandlung die Tränen fließen.